Son dakika: İşte İsveç ve Finlandiya’dan iadesi istenecek 33 terörist! Gözler bu gelişmede...

BAKAN BOZDAĞ: HATIRLATACAĞIZ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla imzaladığı mutabakata dair açıklamalar yaptı. Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin adalet bakanlıklarında bekliyor. Bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.

"TAKİBİNİ YAPMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye'nin birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini söyleyen Bozdağ "Türkiye haklı olarak, 'Madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz, bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır' diye her defasında ifade etti. Onlar dinlediler, 'Gereğini yapacağız' dediler ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Bu mutabakat metni Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi, öte yandan da PKK terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde veyahutta herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır" diye konuştu.