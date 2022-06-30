Son dakika: İşte İsveç ve Finlandiya’dan iadesi istenecek 33 terörist! Gözler bu gelişmede...

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ ile ilişkilerini kesmemeleri durumunda onaylamayacağını bildirdi. Bu gelişme üzerine Türkiye'yi ikna turları başladı. Türkiye, kararlı tutumunu sürdürürken, Madrid'deki NATO zirvesinde masa kuruldu. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya şartlarını sundu. Günün sonunda masadan zaferle ayrılmayı başaran Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya terör örgütü YPG/PKK'yı ve FETÖ'yü kabul ettirdi. İki ülke de bu örgütleri terörist oluşumlar olarak tanıdı. Bu sıcak gelişme sonrası gözler İsveç ve Finlandiya'dan istenecek 33 teröriste çevrildi. İşte detaylar...
BAKAN BOZDAĞ: HATIRLATACAĞIZ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'yla imzaladığı mutabakata dair açıklamalar yaptı. Bozdağ, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin adalet bakanlıklarında bekliyor. Bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerine yazacağız ve hatırlatacağız" dedi.
"TAKİBİNİ YAPMAKTA KARARLIYIZ"
Türkiye'nin birçok terör örgütüyle aynı anda mücadele ettiğini söyleyen Bozdağ "Türkiye haklı olarak, 'Madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz, bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır' diye her defasında ifade etti. Onlar dinlediler, 'Gereğini yapacağız' dediler ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Bu mutabakat metni Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi, öte yandan da PKK terör örgütü dışında, terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde veyahutta herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır" diye konuştu.
"ÜYELİK SÜREÇLERİ HENÜZ BİTMEDİ"
"Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun oluşturulması son derece önemli" diyen Bakan Bozdağ şöyle devam etti: "Bu şu demektir, biz bunu yazıda yazılmasını kâfi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz ve uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz. Tabii bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor. Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin, terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için Türkiye'nin istediği teröristleri Türkiye'ye iade etmeleri için terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir."
Türkiye, İsveç ile Finlandiya'dan 33 PKK ve FETÖ üyesinin iadesini isterken, TKP/ ML-TİKKO'dan 2, DHKP-C'den de 1 firari teröristin iadesi talebinde bulunacak.
FİNLANDİYA
FETÖ
Adil Erol
Zeynel Abidin Karadiş
Cevdet Vurunbigi
İbrahim Sönmez
Mehmet Demir
Abdülkadir Yılmaz
PKK
Tekin İstekli
Sultan Aktepe
Sezgin Çırık
Zaman Yeşilmen
Ecevit Akıncı
Burcu Ser
İSVEÇ
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak
DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar
TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan
DHKP-C
Serkan Meriç