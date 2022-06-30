Son dakika: Skandalı örtbas için Aykut Erdoğdu istifaya zorlandı





Siz sahip çıkın bana o zaman. Örtmeyin pisliklerin üzerini. Bütün siyasetçi eşleri. Bugün bana olan yarın size olabilir" ifadelerini kullanmıştı.



İSTİFALARINI SUNDULAR

4 gün önce ortaya çıkan skandalla ilgili beklenen gelişme ise dün yaşandı. Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun, CHP'den istifa etti.