ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Başkan Erdoğan asgari ücret 2022 temmuz zammını açıklıyor

Asgari ücret 2022 zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücret zam oranı bugün yapılan son değerlendirme ile belli oldu. Milyonlarca kişi, 'Asgari ücret 2022 zammı ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Temmuz zammı asgari ücret alanlar için ilk kez uygulanacak. Dünyadaki enflasyon sıkıntısının Türkiye'ye de yansıması nedeniyle alım gücü azalırken bugün asgari ücrete yapılacak zam ile alım gücü yeniden yükseltilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO dönüşünde verdiği mesajda, 'Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz." diyerek zam oranı için sinyali verdi. Erdoğan, birazdan asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamasını yapacak. İşte asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 BELLİ OLUYOR
Enflasyonun artması ile ocak ayında yapılan asgari ücret zammı eridi. Küresel enflasyon artışı sonrası hükümet temmuz zammı için kolları sıvadı. Başkan Erdoğan'ın, vatandaşı enflasyona ezdirmeme talimatı sonrası Çalışma Bakanlığı öncülüğünde işçi ve işveren bir masaya oturdu. Görüşmelerden sonra asgari ücret zammı belli oldu.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLDU?
Asgari ücret 2022 ne kadar oldu? Gün boyunca bu soru milyonlarca kişi tarafından yanıt aradı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek özel programda ulusa seslenecek. Erdoğan, 'Asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını verecek.
TEMMUZ ZAMMI İÇİN ENFLASYON BEKLENTİSİ
Asgari ücrete temmuz zammı ilk kez yapılacak. Koronavirüs pandemisi sonrası dünyada enflasyon patladı. Enflasyon alım gücünü düşürürken Türkiye'de 6 aylık enflasyon beklentisi 40,75 oldu. Asgari ücret temmuz zammının yüzde kaç oranında olacağı merak ediiliyor. En az yüzde 20 olması beklenen zam oranının yüzde 40'a kadar çıkabileceği belirtiliyor.
Yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadeler, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.
ASGARİ ÜCRET KARARI RESMİ GAZETE'DE
Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının bugün açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliğine gidildi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.
TİSK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Türk-İş yeni asgari ücretin net 6 bin 391 liranın altında kalmamasını isterken, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) işletmelerin içerinde bulunduğu koşulların da göz önünde bulundurularak dengeli bir artış yapılmasını istiyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Geçen yıl brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI HESAPLARI
Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 lira, net 5104.08 liraya çıkacak. Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 lira, net 5316.75 lira, yüzde 30 artışla brüt 6505.40 lira, net 5742.09 lira, yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 lira, net 5742.09 liraya yükselecek.