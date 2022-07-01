Danıştay, o ismin meclis üyeliğini düşürdüğü halde görevde! CHP’li belediye kanun tanımıyor

KARARA RAĞMEN MECLİS ÜYELİĞİNE DEVAM ETTİ

Ancak bu karardan önce 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olan Öztürk, seçim sonrası CHP'den Muratpaşa Belediye Meclis Üyeliğini yeniden kazandı. Antalya Valiliği, yeniden meclis üyeliğine seçilen Öztürk için yine harekete geçerek 25 Eylül 2019'te Muratpaşa Kaymakamlığı'na resmi bir yazı yazdı. Valilik Öztürk'ün, Muratpaşa Belediyesi'nin ve İl Seçim Kurulu'na yeniden kararın bildirilmesini sağladı. Bu gelişmelerin ardından Öztürk, Danıştay'ın kararına rağmen meclis üyeliğine ve İmar Komisyonu Başkanlığı görevine devam etmesi ise dikkat çekiyor.