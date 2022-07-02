CHP’li başkandan meyhane için tarih katliamı

CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

CHP'li İsmet Karaca'nın tarihi binayı katlettiğini gören müşteriler, dayanamayıp olayı CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine harekete geçen Anıtlar Kurulu, Leman adlı işletmenin faaliyet gösterdiği alanda inceleme yaptı. Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kentsel sitte bulunan işletmede çok sayıda kanuna aykırı düzenleme tespit edildi. Anıt kurulunun hazırladığı ve kanuna aykırı çok sayıda işlemin tespit edildiği rapor, Osmangazi Belediyesine gönderildi. Belediye ekiplerinin yaptığı tespitler sonrası uyarılan işletmede, fazla bölümler sökülmek zorunda kalındı. Ayrıca yapılan incelemelerde İsmet Karaca'nın, işletmeyi yakın zamanda kardeşinin üstüne devrettiği tespit edildi.