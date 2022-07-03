Giriş Tarihi: 3.7.2022 14:21 Son Güncelleme: 3.7.2022 14:33

Son dakika | MEB'den öğretmen ataması açıklaması! Taban puanlar ve kontenjan listesi açıklandı AA

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanlığı 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen ataması ile ilgili detayları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi yer aldı. İşte en fazla atama yapılacak olan branşlar...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında 20 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıkladı. İşte 1 Eylül'deki öğretmen atamaları ile ilgili detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığının 1 Eylül'deki 20 bin öğretmen atamasına ilişkin alanlar, taban puanlar ve kontenjan listesi "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.