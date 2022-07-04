Son dakika: 15 Temmuz şehidinin evinde duygulandıran mektuplar! "Cennet abla izindeyim"





BİZİM İÇİN ŞEREF DEFTERİ

Baba Yahya Kemal Yiğit "Kızım Cennet şehit olsa da o hatıralarıyla ona yaptığımız anı evinde yaşıyor. Cennet'imin eşyaları onu şehit eden şarapnel parçaları, silahı ve üzerinden çıkan eşyalarını bu anı evinde sergiliyoruz. Adı anı defteri olsa da o deften bizim için şeref defteri. Cennet'imi tüm Türkiye tanımış. Ne mutlu ki benim kızın genç nesillere örnek oldu" diye konuştu.