Başkan Erdoğan’dan Doğu Akdeniz diplomasisi





"İKİ ÜLKE ÇOK ŞEY YAPABİLİR"

İtalya'nın eski Türkiye Büyükelçisi Carlo Marsili, iki ülkenin birlikte ele alması gereken bazı siyasi konular olduğunu dile getirdi. Marsili, "Libya'da Türkiye de İtalya da aynı hükümeti, Trablus'u destekliyor, Libya'daki durum son derece belirsiz ve bloke olmuş vaziyette. Bir şekilde bu blokajın kaldırılması gerekecek. Türkiye ve İtalya'nın, bu konuda çok şey yapabileceğine inanıyorum ki Türkiye'nin güçlü bir mevcudiyeti de bulunuyor şu anda" şeklinde konuştu. İtalya ve Türkiye'nin çıkarlarının büyük ölçüde Doğu Akdeniz'e odaklandığını dile getiren Marsili, burada enerji sektöründe arama faaliyetlerini düzenlemenin söz konusu olduğunu, burada herkese yer olduğunu, dolayısıyla Türkiye ve İtalya'nın enerji aramada işbirliği yapabileceğini ancak Kıbrıs sorununun bu noktada bir yük olduğunu kaydetti.