AİHM büyük daire Kavala kararını 11 Temmuz’da açıklayacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı ihlal prosedürü kapsamında Osman Kavala davasında kararını 11 Temmuz tarihinde açıklayacak. Strasbourg'daki mahkemenin, konuyla ilgili açıklamasına göre duruşma Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın serbest bırakılmamasına karşı 2 Şubat 2022'de resmen ihlal prosedürü başlatmıştı. İhlal prosedürü gereği olarak Kavala dosyası yeniden AİHM'ye gönderilmişti. AİHM'nin 17 hâkiminin oluşturduğu Büyük Daire Pazartesi günü yapılacak duruşmada Kavala hakkında verdiği kararın yerine getirilip getirilmediği konusunda hüküm verecek.

KARAR NEDEN ÖNE ÇEKİLDİ

AİHM önünde bekleyen 80 bin dosya ve AİHM Büyük Daire'nin önünde bekleyen 22 dosya bulunmasına rağmen Osman Kavala ile ilgili kararın öne çekilmesi dikkat çekiyor.

AİHM gündeminde bulunan dosyalar 8-10 yılda karara bağlanırken AİHM Büyük Daire, önünde bekleyen dosyaları 2 yılda karara bağlarken, Osman Kavala ile ilgili kararını 3 ay gibi kısa sürede verilmesinin nedeni ise merak konusu oldu.

Büyük Daire, önünde halihazırda derdest dosyaların tamamına yakını Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde ve bir kısmı ise en az bir yıl önce gelmiş olmasına rağmen Büyük Daire, Kavala dosyasına öncelik tanıdı.

KARARIN AÇIKLANACAĞI TARİH DİKKAT ÇEKİYOR

AİHM Büyük Daire'nin kararlarını bir ay öncesinden verdiği ancak gerekçeli karar metninin geç açıklandığı belirtiliyor. AİHM'nin bir ay önce verdiği tahmin edilen kararın açıklanma tarihi de dikkat çekiyor.

AİHM kararını Kurban Bayramı'nın 3. Günü olan 11 Temmuz tarihinde açıklayacağını duyurdu. Müslümanlar için kutsal bir gün olan ve Türkiye'de resmi tatilin olduğu Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü kararın açıklanacak olması tepkilere neden oluyor.

AİHM bu güne kadarki 60 yılı aşkın tarihinde Hristiyanların dini bayramlarında ve diğer önemli günlerinde bir karar açıklamadığı ise dikkat çekiyor.

Ayrıca kararın 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sadece 4 gün önce açıklanmasının planlanması da başka manidar bir nokta. AİHM'nin 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıldönümüne 4 gün kala kararın açıklanmasının bilinçli olarak yapıldığı belirtiliyor.

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