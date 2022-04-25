Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala’nın cezası belli oldu

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada bugün karar duruşması yapıldı. Cuma günü yapılan duruşmada sanıkların son savunmaları alınmış, avukatların savunmaları tamamlanamadığı için duruşma bugüne ertelenmişti. Bugünkü duruşmada avukatların savunmaları da tamamlandı. Ardından sanıklara karar öncesi son sözleri soruldu. Daha sonra mahkeme heyeti müzakereye çekildi.