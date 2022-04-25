Son dakika: Gezi davasında karar! Osman Kavala'nın cezası belli oldu | Video

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Son dakika bilgisine göre Gezi Parkı olaylarına ilişkin 17 sanıklı ana davada beklenen karar çıktı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala’yı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.