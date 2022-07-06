Son dakika: AK Parti’den Konya Şehir Hastanesi’ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!

Son dakika haberine göre; Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdü. Akçay, daha sonra aynı silah ile kendi başına ateş ederek intihar etti. Polis olayal ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ileri sürüldü.
AK PARTİ'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı.
Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.
BAKAN KOCA: ADLİ MAKAMLAR ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Konya Şehir Hastanesi'ndeki dehşete ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.