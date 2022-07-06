Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti'den Konya Şehir Hastanesi'ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:57 Son Güncelleme: 6.7.2022 17:10

Son dakika: AK Parti'den Konya Şehir Hastanesi'ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!

Son dakika: AK Parti’den Konya Şehir Hastanesi’ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!

Son dakika haberleri: Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.

Son dakika haberine göre; Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdü. Akçay, daha sonra aynı silah ile kendi başına ateş ederek intihar etti. Polis olayal ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ileri sürüldü.

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

VALİ, BAŞSAVCI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GİTTİ

Olay sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

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VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.

BAKAN KOCA: ADLİ MAKAMLAR ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Konya Şehir Hastanesi'ndeki dehşete ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Konya Beyşehir'de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA - Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi’nde öldürüldü! Dehşetin detayları ortaya çıktı: Peş peşe açıklamalar...

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Son dakika: AK Parti'den Konya Şehir Hastanesi'ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!
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