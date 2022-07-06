Son dakika: AK Parti’den Konya Şehir Hastanesi’ndeki dehşete sert tepki: Alçakça öldürülmesini lanetliyoruz!

Son dakika haberine göre; Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı silahla vurarak öldürdü. Akçay, daha sonra aynı silah ile kendi başına ateş ederek intihar etti. Polis olayal ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ileri sürüldü.

AK PARTİ'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı.