Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi
Giriş Tarihi: 6.7.2022 12:18 Son Güncelleme: 6.7.2022 12:32

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

İADESİ İSTENEN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

Türkiye, İsveç ile Finlandiya'dan 33 PKK ve FETÖ üyesinin iadesini isterken, TKP/ ML-TİKKO'dan 2, DHKP-C'den de 1 firari teröristin iadesi talebinde bulunacak.

FİNLANDİYA

FETÖ
Adil Erol
Zeynel Abidin Karadiş
Cevdet Vurunbigi
İbrahim Sönmez
Mehmet Demir
Abdülkadir Yılmaz

PKK
Tekin İstekli
Sultan Aktepe
Sezgin Çırık
Zaman Yeşilmen
Ecevit Akıncı
Burcu Ser

İSVEÇ

FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz

PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak

DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar

TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan

DHKP-C
Serkan Meriç

Son dakika: İşte İsveç ve Finlandiya'dan iadesi istenecek 33 terörist! Gözler bu gelişmede...

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Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi
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