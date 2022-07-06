Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
İADESİ İSTENEN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ
Türkiye, İsveç ile Finlandiya'dan 33 PKK ve FETÖ üyesinin iadesini isterken, TKP/ ML-TİKKO'dan 2, DHKP-C'den de 1 firari teröristin iadesi talebinde bulunacak.
FİNLANDİYA
FETÖ
Adil Erol
Zeynel Abidin Karadiş
Cevdet Vurunbigi
İbrahim Sönmez
Mehmet Demir
Abdülkadir Yılmaz
PKK
Tekin İstekli
Sultan Aktepe
Sezgin Çırık
Zaman Yeşilmen
Ecevit Akıncı
Burcu Ser
İSVEÇ
FETÖ
Yılmaz Aytan
Orhan Er
Bülent Keneş
Murat Çetiner
Alperen Melikhan Doğan
Levent Kenez
Faruk Özacar
Ramazan Faruk Güzel
Harun Tokak
Sami Yavuz
PKK
Aysen Alhan
Ragıp Zarakolu
Ahmet Çeliker
Mehmet Sıraç Bilgin
Ömer Kızıl
Aziz Turan
Mehmet Milli
Abdurrahim Peker
Abdulkadir Ablay
Emine Genç
Halef Tak
DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ
Muhammed Hanifi Battı
Sakine Berkpınar
TKP/ML-TİKKO
Musa Doğan
Mustafa Candan
DHKP-C
Serkan Meriç