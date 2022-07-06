Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması! Teröristlerin iadesi için yazı gönderildi

Son dakika haberleri: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.

İADESİ İSTENEN TERÖRİSTLERİN LİSTESİ

Türkiye, İsveç ile Finlandiya'dan 33 PKK ve FETÖ üyesinin iadesini isterken, TKP/ ML-TİKKO'dan 2, DHKP-C'den de 1 firari teröristin iadesi talebinde bulunacak.