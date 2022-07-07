Yeni başkanı meclis seçecek

İzmir hafta başında Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile CHP'li Menderes Belediyesine gerçekleştirilen polis operasyonu haberi ile sarsıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler temizlik ihalesine fesat karıştırıldığı gerekçesi ile içlerinde temizlik işleri müdürünün de bulunduğu çok sayıda belediye çalışanını gözaltına aldı.

KENT GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

İzmir ve Türkiye gündemine bomba gibi düşen gözaltıların ardından bir sonraki gün de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Özdere'de inşaatı devam eden 5 yıldızlı otelin imar planına aykırı şekilde yapımına müsaade edilmesi karşılığında iki villayı rüşvet olarak aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Önceki gün adliyeye sevk edilen Kayalar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıca Kayalar'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bugün de Kayalar, İçişleri Bakanlığının talimatı ile görevden uzaklaştırıldı. Savcılık soruşturmasında Kayalar'ın eşinin hesaplarında bazı firmalar ile para transferlerinin de soruşturma kapsamında ortaya çıktığı öğrenildi.



YENİ BAŞKANI MECLİS SEÇECEK

Şimdi tüm gözler Kayalar'dan boşalan koltuğa kimin oturacağına çevrildi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre daha önce Menemen ve Torbalı Belediyelerinde olduğu gibi Menderes'te de Kayalar'ın yerine vekalet edecek kişi meclis oylaması ile belirlenecek. Öncelikle CHP'li meclis üyeleri arasından bir kişi geçici olarak başkan vekili seçilecek. Daha sonra Menderes Kaymakamlığının da devreye girmesi ile belediye meclisi olağanüstü toplantıya çağrılacak. Olağanüstü toplantıda belediye meclis üyeleri arasında başkanlık seçimi gerçekleştirilecek. En çok oyu olan aday Kayalar hakkındaki hukuki süreç tamamlanana kadar Belediye Başkan Vekili olarak görev yapacak. Şu an Menderes Belediye Meclisinde 16 CHP 8 AK Parti 1 'de MHP'li meclis üyesi bulunuyor.

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