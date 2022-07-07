Son dakika: İçişleri Bakanlığı, CHP’li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı görevden uzaklaştırdı

YENİKENT BELDE BELEDİYE BAŞKANI DA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aksaray Yenikent Belde Belediyesinde beldenin ortak kullanımında olan ve belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları başkalarına satarak haksız kazanç elde edilmesiyle ilgili Aksaray Yenikent Belde Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak ve sorumlular hakkında soruşturma yapıldı. Belediyeye ait 11 taşınmazın satıldığı ve bu satışların piyasa değerinin altında yapılarak 767 bin 591 bin lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Ayrıca belediyenin araç garajında bulunan ve belediye ait olan petrol istasyonundaki yakıtın sürekli olarak Başkan Yumuşak'ın kendi özel araçlarına ve akrabası olan kişilere vererek kamu zararına sebebiyet verildiği ortaya çıktı. Bu kapsamda bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Emin Yumuşak, soruşturma ve kovuşturma sürecinde delillerin karartılmaması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.