Son dakika: Menderes Belediyesi’nde yolsuzluk! CHP’li Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında

10 MİLYON LİRALIK ZARAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan raporlarda, Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde yapılan usulsüzlükler sonucunda 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu tespit edildi. Aralarında Menderes Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü ve Yazı İşleri Müdürünün de bulunduğu 26 belediye çalışanına 'İhaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 24'ü yakalanarak gözaltına alınırken 2 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CHP'li Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk! Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltında | Video

BELEDİYE BAŞKANININ 2 VİLLA RÜŞVETİ

Menderes Cumhuriyet Başsavcısılığı tarafından yürütülen, Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde bilgi ve belgeler kapsamında, CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç'in, Bodrum'da iki villayı rüşvet olarak aldıkları ortaya çıktı.