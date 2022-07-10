Her afette yeni bir skandal! Tepkiler çığ gibi: İmamoğlu nerede?

Meteoroloji, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış İstanbul'da etkili oldu. Kentte gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle oluşan selden etkilenen Esenyurt'ta Haramidere'nin taşması sonucu Pınar Mahallesi ve Yeşilkent Mahallesi'nde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulunurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu afetle ilgili paylaşım yapmaması dikkat çekti.
FETHİYE'DE TATİL YAPIYOR!
İstanbullu selle boğuşurken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun şu ana dek İstanbul'a dönmediği ve tatiline devam ettiği belirtiliyor.
İMAMOĞLU'NA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
Daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatil yapan İmamoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı. Twitter'da "Ekrem İmamoğlu nerede" etiketi ile yüzlerce paylaşım yapıldı.
-Marmaris'deki Yangına Sabah Akşam Twit Atan Ünlüler Esenyurt İçin Twitlerinizi Bekliyoruz EKREM İMAMOĞLU NEREDE?
-Türkiye'nin her bölgesinde bir soruna çizmeleriyle Ankara'dan koşan bir içişleri bakanımız var. Fakat İstanbul'daki her vakada olduğu gibi bu sel vakasındada ortalıkta görünmeyen: EKREM İMAMOĞLU NEREDE?
-İstanbul'da ne zaman sorun olsa Süleyman Soylu orada… Ya peki "tuvalet terliğine oy veririz" deyip seçtikleri Ekrem İmamoğlu nerede?
-Esenyurt'ta sel var. Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya orada... Ekrem İmamoğlu nerede sizce?
-İstanbul batmıyor, Resmen SİSTEMATİK OLARAK BATIRILIYOR. EKREM İMAMOĞLU NEREDE
HER AFETTE İMAMOĞLU TATİLDE
İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıkmasının ardından İstanbullunun afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının çıktığı tatiller ise şu şekilde:
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
*24 Ocak 2020: Elazığı'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.
*10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.