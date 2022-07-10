Her afette yeni bir skandal! Tepkiler çığ gibi: İmamoğlu nerede?

-İstanbul batmıyor, Resmen SİSTEMATİK OLARAK BATIRILIYOR. EKREM İMAMOĞLU NEREDE

HER AFETTE İMAMOĞLU TATİLDE

İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıkmasının ardından İstanbullunun afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının çıktığı tatiller ise şu şekilde:

*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere selden 1 gün sonra tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.