İstanbul’u sel vurdu, İBB Başkanı yine ortada yok! Flaş iddia: Ekrem İmamoğlu Muğla Fethiye’de tatilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için şiddetli yağışların olacağına yönelik turuncu kod yayımladı. İstanbul'da Bayramın 1'inci günün akşamında gök gürültülü sağanak etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi. Yağışa yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Gece saatlerinde ekili olan kuvvetli yağış sonrası Haramidere'nin taşmasıyla Esenyurt'ta Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri su altında kaldı.
BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞEN BİNADA YANGIN ÇIKTI
Beykoz'da Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.
Sarıyer'de şiddetli sağanak nedeniyle sahil yolu su altında kaldı. Şiddetli yağışın ardından cadde ve yollar göle döndü. Evleri su altında kalan vatandaşlar ise İBB'ye ulaşamamaktan dert yanarak tepki gösterdi: Gece 3'te eve dolmaya başladı, saat 5'e kadar uğraştık ama başarılı olamadık. Eşyalarımızı kurtarmak istedik ama başarılı olamadık. Makinelerimiz hava kaldırdık suyun içine girmesini engellemek için. 3-4 defa İSKİ'yi ve belediyeyi aradık. Bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Lafa geldiği zaman '16 milyon için çalışıyoruz diyorlar' ama biz bunu göremedik. Evimiz berbat hale geldi. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz" dedi.
Gece saatlerinden itibaren İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Allah'a hamdolsun can kaybı yok. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar. Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir, hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik" dedi.
'EVLERİ HASAR GÖRENLERE 5 'BİN DÜKKANLAR İÇİN 10 BİN TL ÖDENECEK'
Bakan Soylu ayrıca, yağışlar nedeniyle ilk etapta elden teslim edilmek üzere evleri su altında kalan vatandaşlar için 5 bin TL, dükkanları hasara görenlere ise 10 bin TL verileceğini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka hesabı açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. Allah'a hamd olsun bir can kaybımız yok önemli olan o. Bir anda yoğun bir yağmurla karşı karşıya kalındı. Burada yapılması gereken işler var, onu da büyükşehir belediyesi ile değerlendirildi ve zannediyorum yakın bir zamanda yapılıp sona erecek. Arkadaşlar hasar tespitlerini bu gece yarısına kadar yapıp bitirecekler ve vatandaşımızın burada karşı karşıya kalmış olduğu bu mağduriyeti çözebilmek için gerekli yardımlar, destekler ortaya konulacak" ifadelerini kullandı.
VALİ YERLİKAYA İNCELEMEDE BULUNDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Konya'daki Bayram programını yarıda kesti. Yağışlar nedeniyle oluşan taşkında zarar gören Esenyurt'ta inceleme buldu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Yerlikaya, "Devletimiz bütün kurumlarıyla hemşehrilerimizin maddi ve manevi olarak yanında" dedi.
İBB BAŞKANINDAN HABER YOK
İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında yaşanan olumsuzluklar sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ali Yerlikaya ile vali yardımcıları sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise bir kez daha sahaya çıkması dikkat çekti. İstanbul'da yaşanan afete yönelik ne kurumsal ne de sosyal medyadan herhangi bir açıklama yapmayan İBB Başkanı en son Bayramın 1'inci günü Kağıthane'deki programa ilişkin paylaşım yaptığı görüldü. Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'de olduğu öğrenildi.
İMAMOĞLU'NUN AFETLE MÜCADELEDE SİCİLİ KABARIK
İmamoğlu'nun daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde tatilde olması akıllara geldi. İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde:
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
*24 Ocak 2020: Elazığı'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durdurğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.