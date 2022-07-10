İstanbul’u sel vurdu, İBB Başkanı yine ortada yok! Flaş iddia: Ekrem İmamoğlu Muğla Fethiye’de tatilde...

BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞEN BİNADA YANGIN ÇIKTI

Beykoz'da Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

Sarıyer'de şiddetli sağanak nedeniyle sahil yolu su altında kaldı. Şiddetli yağışın ardından cadde ve yollar göle döndü. Evleri su altında kalan vatandaşlar ise İBB'ye ulaşamamaktan dert yanarak tepki gösterdi: Gece 3'te eve dolmaya başladı, saat 5'e kadar uğraştık ama başarılı olamadık. Eşyalarımızı kurtarmak istedik ama başarılı olamadık. Makinelerimiz hava kaldırdık suyun içine girmesini engellemek için. 3-4 defa İSKİ'yi ve belediyeyi aradık. Bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Lafa geldiği zaman '16 milyon için çalışıyoruz diyorlar' ama biz bunu göremedik. Evimiz berbat hale geldi. Geceyi akrabalarımızda geçireceğiz" dedi.

Gece saatlerinden itibaren İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle taşkın meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, "Allah'a hamdolsun can kaybı yok. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte de bir değerlendirme yaptık. Onlar da su basan yerlerle alakalı boşaltmaları yapıyorlar. Yani bundan sonra nasıl bir adım atılması gerekir, hızlı ve çabuk süratli adımlar ne şekilde olması gerekli vatandaşlarımızı dinledik. Hem meselenin hikayesini de hep beraber değerlendirme fırsatına sahip olduk. Bir daha burada su basmamasını teminen neler yapılabilir bu konuda bir karşılıklı çalışma da yapılacak ve yapılanlar var, yapılanları değerlendirdik" dedi.