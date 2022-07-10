Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verip uyardı: Daha bitmedi, dikkatli olun

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Kent genelinde 797 su baskını ihbarı geldi. Haramidere'nin geçtiği bölgede şiddetli yağış ile su baskınları oldu. Hızlıca ve byük bir hassasiyet ile hareket ederek, vatandaşlarımız ikaz edildi.

SON DAKİKA! Vali Yerlikaya İstanbulluları uyardı "Saat 22.00'ye kadar yağış sürecek" | Video

AFAD Başkanımız ve Sayın Bakanımız olay yerine teşrif ettiler, çalışmaları koordine ettiler, incelemeler yaptılar. 128 su basan daireden 70 civarındası tahliye edildi. Bu akşama kadar tamamını tahliye edeceğiz. Sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi birkaç günde sağlanacak. Bakanımızın talimatı ile hasar respit komisyonu kuruldu. Bu akşam olmadan tespitler tamamlanacak. Bakanımızın da talimatı ile ilk etapta evler için 5'er bin TL, iş yerleri için ise 10'ar bin TL ulaştıracağız.

Afet haber vermiyor, her an afete hazırlıklı olmalıyız. Meteoroloji'nin ilminden yararlanmak bizim için elzem. Bugün saat 22.00'ye kadar yağış uyarısı devam ediyor, bunu hatırlatmak istiyorum. Haramidere'nin taşması nedeniyle Esenyurt büyük etkilendi. Diğer ilçelerimizde daha küçük çaplı oldu. Oralarda da çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz."