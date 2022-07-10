Şükürler olsun

Kurban Bayramı coşkusu bayram namazıyla başladı. İstanbul'da Müslümanlar fethin sembolü Ayasofya Camii başta olmak üzere Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camilerine akın etti. Camilerin kısa sürede dolması sonucu çok sayıda vatandaş camilerin avlusunda yere serdikleri seccade ve kartonlar üzerinde namazını eda etti.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bayram namazını vatandaşlarla birlikte Ayasofya Camisi'nde kıldı.Bursa Ulu Cami, Samsun Atakum Büyük Camii, Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii gibi yurdun dört köşesindeki mabetlerle yürek ısıtan görüntüler ortaya çıktı./SABAH