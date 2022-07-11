Selçuk Bayraktar İngiliz basınına anlattı: O zamanlar kimse inanmamıştı

BAYKAR'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.

Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyor.