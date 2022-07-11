Selçuk Bayraktar İngiliz basınına anlattı: O zamanlar kimse inanmamıştı

Gazetenin Rusya muhabiri Natalya Vasilyeva "İstanbul'da sıkı korunan bir fabrikada işçiler Bayraktar TB2 insansız hava aracının göbeğine parçalar takıyorlar." diyerek başlıyor yazısına. Sonra da Türkiye'de üretilen insansız hava araçlarının Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna ordusuna yaptığı katkıları anlatıyor ve BAYKAR şirketinin teknolojiden sorumlu başkanı Selçuk Bayraktar'la da söyleşi gerçekleştiriyor.
BAYKAR'da sıkı güvenlik önlemleri alındığı için The Telegraph'ın fotoğrafçısı TB2'yi yalnızca belirli, açık olmayan bir açıdan çekebiliyor ve cep telefonları casus yazılımlar olup olmadığını anlayabilmek için inceleniyor.
Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." diyor.