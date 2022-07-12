Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"





Nilüfer Dilrûba Yılmaz: "Tatilini yarıda mı bıraksın?"



Yakup Deniz: "Adam tatilini bırakıp gelemez ki! Kim takar İstanbul'u değil mi? 'Hem sayın Vali ve Sayın Süleyman Soylu var ya! diyordur."



Osman Kural: "Ekrem İmamoğlu, en iyi bildiği işi yapıyor, Fethiye'de tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Süleyman Soylu gibi sorumluluk üstlenerek, ayağına lastik çizmeleri geçirip, sahadaki ekiplerinin koordinasyonunu sağlamasını bekleyecek bir tane 'iyimser' insan evladı kaldı mı artık?"

Elif Burcu Ateş: "27 saattir Twitter'da bile yok. Su baskını oluşan yerleri gidip görmesini geçtik, 'Geçmiş olsun' mesajı bile yok. Hadi kendi aklına gelmiyor, danışmanları da mı uyarmıyor"