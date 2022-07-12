Vatandaş isyanda, İmamoğlu'na tepkiler dinmiyor! "Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla"

İstanbul'un birçok bölgesinde gece başlayan sağanak yer yer etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğunun ortaya çıkması vatandaşların tepkisine neden oldu. Ekrem İmamoğlu vatandaşların tepkisine rağmen tatiline devam ediyor.
Vatandaşlar; Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ve AFAD'ın 9 Temmuz'da İstanbul'da sel ve su baskını yaşanacağı uyarısına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla Fethiye Uzunyurt'ta tatile gitmesine tepki gösterdi.
Vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkisi şöyle:
Şahan Gökbakar: "İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa' deyip kahakaha attım.O da 'Evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!"Leyla Adalı: "Ben bizzat yaşadım geceden beri uyumadık. İstifa et İmamoğlu! Ekrem İmamoğlu nerede isen gelme istifa et!"
İlker Onur: "İmamoğlu karşısında aday olmasa bile kazanamaz artık"
Cemalletin Bakar: "Adam daha ne yapsın, taa oralardan İçişleri Bakanına talimatlara kriz çözülüyor.. Güzel oluyor mu İstanbul?"
Tahir Bozdağ: "Adamda yönetici vasfı yok,sorumluluk yok,göreve geldiği günden beri hep aynı nakarat"
Aziz Kalafat: "İstanbul tarihinin yüz karası. AFAD bana bile mesaj attı 'Dikkatli olun' diye. Şehrin belediye başkanı ortalıkta yok. Tatili çok seviyorsan olmasaydın belediye başkanı. Zaten müteahhid.İstifa et, git müteahhidliğini yap. Düşİstanbul'un yakasından"
Adem Gürbüz: "Çok yoğun bir şekilde tatil yapıyor, gelir bayramdan sonra"
Nilüfer Dilrûba Yılmaz: "Tatilini yarıda mı bıraksın?"
Yakup Deniz: "Adam tatilini bırakıp gelemez ki! Kim takar İstanbul'u değil mi? 'Hem sayın Vali ve Sayın Süleyman Soylu var ya! diyordur."
Osman Kural: "Ekrem İmamoğlu, en iyi bildiği işi yapıyor, Fethiye'de tatlı hayatın tadını çıkarıyor. Süleyman Soylu gibi sorumluluk üstlenerek, ayağına lastik çizmeleri geçirip, sahadaki ekiplerinin koordinasyonunu sağlamasını bekleyecek bir tane 'iyimser' insan evladı kaldı mı artık?"
Elif Burcu Ateş: "27 saattir Twitter'da bile yok. Su baskını oluşan yerleri gidip görmesini geçtik, 'Geçmiş olsun' mesajı bile yok. Hadi kendi aklına gelmiyor, danışmanları da mı uyarmıyor"
Ömer Göncü: "Büyük işlerin peşinde selle yağmurla uğraşmaya zamanı yoktur. İkinci bir husus ne hikmetse bu yağmurlar hep tatil gününe denk geliyor"
Fatma Kandemir: "Fethiye'de açık denizde yatında yatıyordur büyük bir ihtimal. İstanbul Belediye Başkanı olduğundan beri yaptığı tek icraat var o da tatil. Adam tatil yapabilmek için İBB'ye başkan oldu sanırım"
Sinan İskender Öztekin: "İstanbul'da sel felaketi yaşanıyor, devletin bakanı, valisi, tüm mülki amirleri sahada vatandaşına yardımcı olmaya çalışıyorama İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye senin,Bodrum benim tatil yapıyor. Bu kaçıncı vukauatı oldu İstanbul Belediye Başkanı'nın? Yazıklar olsun..."
İbrahim Gül: "Sayın başkanım bir ara İstanbul'a da yardım etseniz. An itibariyle sel birçok ilçeyi vurdu her zaman olduğu gibi. Bizim İBB Başkanımız da yine tatilde. Fethiye'de rahatsız etmek istemiyoruz. Mümkünse özellikle Esenyurt çok etkilendi.. "
Hamza Ekinci: "Kendi haline bırakın o (Ekrem İmamoğlu) artık umutsuz bir vaka. Baksanıza kendi partisi bile artık ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanlığı hayali ile yaşarken ikinci kez belediye başkanlığı için aday bile gösterilmeyecek."
Cemil Maden: "Bu selleri kasıtlı olarak başkanın tatiline denk getiriyorsunuz"
İstanbul'un afetler karşısında bulamadığı İBB Başkanının olaylar üzerine çıktığı tatiller ise şu şekilde:
*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.
*24 Ocak 2020: Elazığı'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durdurğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.
*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.
10 Temmuz 2022: İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın sel uyarısı sonrası İstanbul'da Esenyurt, Sarıyer ve Beykoz sel sularıyla doldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU'NUN KALDIĞI OTELİN GECELİĞİ 4,5 ASGARİ ÜCRETE BEDEL
Ekrem İmamoğlu'nun, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki tatil köyü olan Faralya'da Kızılcakaya Mevkii'nde bulunan Perdue Hotel'de kaldığı öğrenildi. Ekrem İmamoğlu'nun kaldığı odanın fiyatının gecelik bin 420 Euro (24 bin 978 TL) olduğu iddia edildi. Odanın kendisine ait özel bir deniz alanının olduğu ifade ediliyor.
KALDIĞI OTELİN GECELİK ODA FİYATLARI
Perdue Hotel'in 2 kişilik en düşük fiyatlı odası 590 Euro (10 bin 378 TL), en yüksek fiyatlı odasının bin 420 Euro (24 bin 978 TL), olduğu öğrenildi.
İBB Başkanı'nın tatil için gittiği otel odalarının fiyatları şu şekilde:
Doğa manzaralı Garden Suite odası gecelik fiyatı 590 Euro (10 bin 378 TL)
Deniz manzaralı Infinity Suite odası gecelik fiyatı 650 Euro (11 bin 433,5 TL)
İnfitiy Delux Odası gecelik fiyatı Bin 110 Euro (19 bin 525 TL)
Kendisine ait özel bir deniz alanı olan Özel Suite olan Superior Suite Bin 420 Euro (24 bin 978 TL)
Evinin mutfağında çektiği videolar ile mütevazilik algısı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a geldiğinde lüks bir otelin boğaz manzaralı dairesinde konaklamıştı. Otelin geceliğinin 100 bin lira olduğu basına yansımıştı.