15 Temmuz gazi Ayhan Damar: O hainlerle öteki dünyada yüzleşeceğim





VATAN İÇİN ÖLÜME KOŞARIZ

Türklerin bu vatanı hainlere vermeyeceğini düşünmeden ülkemize saldıranlar mahkemelerde yalan söylüyor, şehit yakınları ve gazileri kışkırtıyorlar. En son mahkemeye gittiğimizde darbeci Akın Öztürk'ün yanında oturan darbeci bir astsubay çıktı, 'O gece toplanma emrini kimden aldınız?' diye gazi ve şehit ailelerine sordu.