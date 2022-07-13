CHP’de ‘dolarla vekillik’ skandalına örtbas

Eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'in ifşa ettiği telefon görüşmeleri sonrasında Erdoğdu ile birlikte partiden istifa eden eşi Tuba Torun, "Dolarla vekil oluyorlar" sözünden çark etti. Torun'un, Pomen ile yaptığı görüşmede, "Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye g..ümü yırtıyorum olamıyorum" dediği ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda ses getiren skandal ifadelerle ilgili CHP'den ise hiçbir açıklama gelmemişti.Yaşananların ardından ilk kez konuşan Torun, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "dolarla milletvekili" ifadelerini kullanmadığını iddia edip "Yalanla dolanla milletvekili oluyorlar" dediğini ileri sürerek, "O ses kaydı bile manipüle edildi 'dolarla milletvekili' diye. Oysa 'yalanla dolanla milletvekili' diyorum. 'Kim bu dolarla milletvekili olanlar?' diye soranlar olmuş, en azından bu yanlışı düzeltmiş olayım" ifadelerini kullandı.