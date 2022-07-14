SON DAKİKA: CHP’li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6’lı masada...

Cumhurbaşkanlığı seçimine 1 yıldan daha kısa bir süre kaldı. Haziran 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Millet İttifakı'nda ise adaylık muaamması sürüyor. Karadeniz turu sonrası yaşananlar ve son sel felaketinde tatiline devam etmesi ile tepki çeken Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimali zayıfladı. Aday olabileceği öne sürülen Mansur Yavaş'ın bu noktada bir adım atmadığı görülüyor. Meral Akşener, 'Ben Başbakan olacağım' diyerek aday olmayacağını birden fazla kez açıkladı. 6'lı masada adaylık için en hevesli isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu, adaylık sinyallerini bir adım daha öteye taşıdı. Kendisine, 'Aday olacak mısınız?' sorusunu yönelten CHP'li vekile, Kılıçdaroğlu'nun tereddüt etmeden, 'Adayım' dediği öğrenildi. Eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın aktardığına göre; Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın da kendisini destekleyeceğine inandığını vurguladı.