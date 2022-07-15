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Giriş Tarihi: 15.7.2022 19:36 Son Güncelleme: 15.7.2022 19:57

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti

Son dakika açıklamasında bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere KYK müjdesi verdi. Saraçhane'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Başkan Erdoğan "İlk Kabine Toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere KYK müjdesi verdi. İstanbul Saraçhane'deki 15 Temmuz anma programında konuşan Başkan Erdoğan, KYK müjdesi için de ilk Kabine Toplantısını işaret etti.

"İLK KABİNE TOPLANTISI SONRASINDA AÇIKLANACAK"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı: İlk Kabine Toplantımızdan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Enflasyona kurban etmeyiz.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan KYK borçları müjdesi! Kabine Toplantısını işaret etti
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