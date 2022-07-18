Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği!
Giriş Tarihi: 18.7.2022 10:33

Son dakika: Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği!

İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbar adliyede korku ve paniğe neden oldu. İhbarda bulunan kişi, "Pompalı tüfekle kendimi vurup eylem yapacağım" dedi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zamanında müdahale ile silahlı eylemci etkisiz hale getirildi. Güzelyalı'da kokareççi dükkanı bulunan 42 yaşındaki M.Ö.'nün ifadesinde, "Eski eşim bana çocuklarımı göstermiyor. Çocuklarım yurda verildi. Mağduriyetimi duyurmak için böyle bir eylem yapmak istedim. Kendimi vuracaktım" dediği öğrenildi.

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elindeki pompalı tüfekle binaya girmeye çalışan şüphelinin eylemi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve yerinde müdahalesi önlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pompalı tüfekle adliyede kendisini vuracağı ihbarında bulunan bir kişi olması üzerine İzmir polisi harekete geçti.

Ekipler tarafından binaya girerken gözaltına alınan şüphelinin 42 yaşındaki M.Ö. olduğu anlaşıldı. Güzelyalı'da kokoreççi dükkanı işleten M.Ö., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö. ifadesinde, "Eski eşim bana çocuklarımı göstermiyor. Çocuklarım yurda verildi. Mağduriyetimi duyurmak için böyle bir eylem yapmak istedim. Kendimi vuracaktım" dedi. Almanya doğumlu M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA