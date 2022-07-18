Son dakika: Deniz Poyraz davasında adliyede pompalı tüfekli eylemci paniği!

İzmir Adliyesi'nde, Deniz Poyraz davası öncesi yapılan basın açıklamasının ardından elindeki pompalı tüfekle binaya girmeye çalışan şüphelinin eylemi Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati ve yerinde müdahalesi önlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pompalı tüfekle adliyede kendisini vuracağı ihbarında bulunan bir kişi olması üzerine İzmir polisi harekete geçti.

Ekipler tarafından binaya girerken gözaltına alınan şüphelinin 42 yaşındaki M.Ö. olduğu anlaşıldı. Güzelyalı'da kokoreççi dükkanı işleten M.Ö., Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö. ifadesinde, "Eski eşim bana çocuklarımı göstermiyor. Çocuklarım yurda verildi. Mağduriyetimi duyurmak için böyle bir eylem yapmak istedim. Kendimi vuracaktım" dedi. Almanya doğumlu M.Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.