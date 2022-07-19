Emine Erdoğan sanatçıları ağırladı: Irkçılığın şifası hoşgörüdür





Sanat dalları içinde müziğin çok ayrı bir yeri var. Şu bir gerçek ki sanatın olduğu yerde "öteki" kalmaz. Duyguların ortak paydasında buluşan insanlar, birbirlerinin gözlerinde artık kendilerini görmeye başlarlar. Ben diye başlayan cümleler, "biz" olur. Bu birliği bozmaya da kolay kolay kimsenin gücü yetmez. Müzik, coğrafyalar ve halklar arasında köprüler kuran, çok güçlü bir diplomasi aracıdır.