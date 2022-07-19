İzmirli depremzedelerden Soyer'e çağrı: "Bizi sokağa atma"

Hilal Görgülü, "Pandemi sürecinde işsiz kaldım. Eşimden de ayrıldım. 16 yaşında bir oğlum var. İşsizim. Cebimde beş kuruş param yok. Ne yapacağımı bilemiyorum. Herhalde gelip eşyalarımı kapının önüne koyacaklar bende burada öylece kala kalacağım."

Çağlar Karakaş, "Eşim Hande ve oğlum Ali Çağan ile birlikte enkaz altından kurtarıldık. Pandemi nedeniyle karı-koca işsiz kaldık. Travmayı halen daha atlatamadık. Psikolojik tedavi görüp ilaç kullanıyoruz. Buradan çıkarsak gidebilecek başka yerimiz yok."