Son dakika: FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara’yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan’a götürmüş

MAKAM ARACI İLE KAÇIRDI



Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan iki gün sonra, Posof Kaymakamı Alibeyoğlu'nun devlet tarafından kendisine tahsis edilen makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.