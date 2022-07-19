Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Daha sonra da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan dünyanın gözünün çevrildiği görüşmelerden olumlu sonuçlar çıkacağını belirtmişti.
ÜÇLÜ ZİRVE BAŞLADI
Tahran'da Türkiye, İran ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği üçlü zirve başladı. Erdoğan, Putin ve Reisi zirvesine ilişkin liderlerin ayrı ayrı açıklamaları gerçekleşti.
Zirvede konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:
TERÖRÜN TAMAMEN SÖKÜLÜĞ ATILMASI GEREKİYOR
Astana zirvesi etkin çözümler üretebilen yegane oluşumdur. Terörle mücadele kesintisiz şekilde sürdürülmelidir. PKK, PYD terör eylemlerine devam ediyor. Suriye halkına yapılacak en büyük iyilik terörün bu topralardan tamamen sökülüp atılması olacaktır.
Son dakika: Tahran'da üçlü zirve başladı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video
TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇÜ ENGELLEMİŞ VE SİVİLLERİ KORUMUŞTUR
Türkiye güney sınırı boyunca terörden arındırdığı bölgelerde hem sivilleri korumu, hem düzensiz göçü engellemiştir. Tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz.
SURİYELİLERİN GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ
İhtilafın son bulması temennimizdir. Bu süreçte nasıl adımlat atabileceğimizi istişare edeceğiz. Suriye halkının acil ihtiyaçlarının kesintisiz idame ettirilmesi hepimiz için aciliyet arzediyor. Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü de bu anlamda önemlidir. Bugünkü istişarelerimizin, alacağımız kararların Suriye'deki siyasi geçiş sürecinin yürütülmesine yardımcı olmasını diliyorum.
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SİZDEN SAMİMİ DESTEK BEKLİYORUZ
PKK'nın aldığı dış destekle Suriye'nin bölünmesini pekiştirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu terör örgütü bu adımları atarken Türkiye'nin kayıtsız kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenliğine ilişkin anlaşıldığımıza dair sözler duyuyorum. Buna müteşekkirim ancak sözler yalnız başına yeterli değildir. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanların temizlenme vakti çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de bu temizliğin yapılmasına samimi destek vermesidir.
Son dakika: Tahran'da üçlü zirve başladı | Video
REJİME GEREKLİ TELKİNİ YAPMALISINIZ
Bugüne kadar düzenlenen 8 toplantıdan maalesef istenen sonuç çıkmamıştır. Rejimin tavrı da bu süreci baltalamak üzerinedir. Bu durum Astana mekanizmasının işlevinin sorgulanmasına neden olmaktadır.
Bu kapsamda rejim nezdinde gerekli telkinlerde bulunacağınıza inanıyorum.