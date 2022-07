Erdoğan ve Reisi’den terör konusunda işbirliği mesajı: Terör örgütlerine karşı ortak mücadele

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Reisi, Erdoğan'ı Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısına katıldı. Erdoğan ve Reisi, daha sonra da ortak basın toplantısı düzenledi. Gerçekleştirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirten Erdoğan, şunları söyledi:İki ülkenin daha önce 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefi vardı. Maalesef Kovid-19 salgını sebebiyle ciddi manada gerilemeyle karşı karşıya kaldık. Şu an itibarıyla 7.5 milyar doları yakaladık. İnanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşüyle biz 30 milyar dolara yine ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol, gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla da bu hızlanabilir. Türkiye olarak bildiğiniz gibi özellikle savunma sanayiinde ciddi bir sıçramamız mevcut. Dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.: Terörle mücadele büyük önem taşıyor. PJAK, PKK, PYD, YPG, FETÖ terör örgütleri, her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesinin içerisine de soktuk. Çünkü, bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçıran baş belalarıdır. Dolayısıyla bunlarla, dayanışma içinde mücadele sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye ile İran'ın güvenlik işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Reisi ise "Sınır güvenliğinin sağlanması için terörle mücadele edilmelidir. Terör örgütlerinin farklı isimleri olabilir, ancak halklarımızın ve sınırlarımızın güvenliğini tehlikeye atanlar teröristtir" ifadelerini kullandı. Bu arada Başkan Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile de bir araya geldi. Hamaney'in ofisinde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Hamaney, Türkiye ile İran'ın tüm bölgesel konularda işbirliğini artırmasının hem faydalı, hem de gerekli olduğunu belirtti.Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin katılımıyla gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7'nci toplantısının ardından, iki ülke arasında, uzun vadeli işbirliği, diplomatik arşiv alanında işbirliği, sosyal güvenlik anlaşmasının uygulanması, gençlik ve spor alanında işbirliği eylem planı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme mutabakatıyla ilgili eylem planı ve yatırım faaliyetleri gibi alanlarda 8 anlaşma imzalandı.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şöyle konuştu: "Amerikalılar'ın Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. Suriye'nin topraklarının her noktasının Suriye'nin meşru hükümetinin denetimine ve kontrolü altına girmesi gerekiyor. Bölge ülkelerine giden Suriyeli sığınmacıların da bir an önce kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Bu konuda altyapının sağlanması lazım. Biz Astana sürecine üye olan ülkelerin ve diğer bölge ülkelerinin iş birliğinin Suriye'deki istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağını ümit ediyoruz."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ortak basın toplantısı sonrası, zirve bildirisi de yayımlandı. Ortak bildiri de şu ifadelere yer verildi:Devlet başkanları, sivil tesisleri hedef alan ve masum can kayıplarına neden olan saldırılar da dahil olmak üzere, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütlerinin ve bunlarla iltisaklı farklı isimler altındaki grupların artan varlık ve faaliyetlerini kınamışlardır.Gayrimeşru özyönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere, terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmişler ve Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere, ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını vurgulamışlardır.Sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin, geri dönme ve bu çerçevede desteklenme haklarını teminen, Suriye'deki asıl ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının gerekliliğinin altını çizmişlerdir. Bildiride, devlet başkanlarının, İsrail'in, sivil altyapı dahil Suriye'deki askeri saldırılarını kınadıkları da belirtildi.