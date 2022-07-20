SON DAKİKA HABERİ | MİT’ten ’yurt dışı’ operasyonu: PKK’lı Savaş Çelik Türkiye’ye getirildi

HAİN SALDIRININ SON FAİLİYDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız'ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı. Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurtdışında gerçekleştirdiği nefes kesen bir operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.