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Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:22 Son Güncelleme: 20.7.2022 11:30

SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten 'yurt dışı' operasyonu: PKK'lı Savaş Çelik Türkiye'ye getirildi

AA
SON DAKİKA HABERİ | MİT’ten ’yurt dışı’ operasyonu: PKK’lı Savaş Çelik Türkiye’ye getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş’un Malazgirt ilçesinde 2015’te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadı.

Son dakika haberi: Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi

HAİN SALDIRININ SON FAİLİYDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2015'te şehit edilen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanını yerde bırakmadı. Kulaksız'ın şehit olmasına neden olan saldırının son faili de yakalandı. Mavi Kategoride aranan PKK/KCK mensubu Zerdeşt kod adlı Savaş Çelik, MİT'in yurtdışında gerçekleştirdiği nefes kesen bir operasyon ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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SON DAKİKA HABERİ | MİT'ten 'yurt dışı' operasyonu: PKK'lı Savaş Çelik Türkiye'ye getirildi
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