Son dakika: Mersin Özgecan Aslan Meydanı’ndaki ağacın kurutulması skandalında yeni gelişme! Savcılık ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli Çakır ise Soyak'ın iddialarını reddetti. Çakır, Soyak ile ağacın yanına gittiklerini, ağaca zehir enjekte ettiğini ancak neden yaptığını bilmediğini, kendisinin herhangi bir şeye karışmadığını söyledi. Çakır, ağaca zehir enjekte edilmesi konusunda kimseden de talimat almadığını kaydetti.