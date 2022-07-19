CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı neden zehirledi? Mersin bu iddia ile çalkalanıyor

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık ağaca CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek'in talimatı ile zehir enjekte edildi. Ağaca sıvıyı enjekte eden belediye çalışanı Yusuf S. ve CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır da, Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Ağacın neden zehirlendiği ile ilgili iddialar ise hayli çarpıcı...
MERSİN'DE YARIM ASIRLIK AĞAÇ ZEHİRLENEREK KURUTULDU
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacı asit enjekte ederek yok edilmek istendi. Kuruyan ağaca müdahale edildi, yeniden yeşertmek için büyük çaba harcanıyor.
SKANDALIN ARDINDAN CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇIKTI
Olayın ardından ağacı kurtarmak için çalışmalar hızla başlarken, faillerin bulunması için de büyük çaba harcandı. Bölgedeki tüm kameralar tek tek izlendi ve çarpıcı gerçeklere ulaşıldı.
Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacını zehirleyenlerin geldiği araç kameralardan tespit edildi. Araç ile ilgili Emniyet tarafından yapılan araştırmalar kısa sürede sonuç verdi. Aracın kiralık olduğu belirlendi. Aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı öğrenildi.
Yarım asırlık ağacı kurutan zehri verenlerin tespiti de yapıldı. Kiralık aracı kullandığı belirlenen Yusuf S. kısa sürede yakalandı.. Yakalanan şahsın ifadesi alındı. Yapılan görüşmede şahsın yanında bulunan kişinin Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır olduğu öğrenildi.
TALİMATI CHP'Lİ BELEDİYENİN DAİRE BAŞKANI VERMİŞ
Emniyetin titiz çalışması sonucunda düğüm hızla çözülmeye başlarken, ağacın zehirlenmesi talimatını veren isim de ortaya çıktı. Buna göre; Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim Gökçek'in ağacın zehirlenmesi talimatını verdiği şahıslar tarafından beyan edildi.
ÇOK ÇARPICI İDDİALAR: KONSER ALANININ AÇISINI KAPATIYOR DİYE Mİ ZEHİRLENDİ?
Ağacın zehirlenmesi olayının ardından CHP'nin çıkması ile kentte birçok iddia gündeme geldi. Ağacın kurutularak yok edilmek istenmesinin nedeni olarak konser alanı gösterildi. Özgecan Aslan Meydanı'ndaki ağacın konserlerde tam merkezde kaldığı ve görüş alanını kapattığı, CHP'li belediyenin bunun için ağacı yok etmek istediği iddia edildi.
TARIMSAL DAİRE BAŞKANI TALİMATI KİMDEN ALDI?
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek'in ağacın zehirlenmesi talimatını verdiği üzerine ilk tespit yapılmıştı. Ancak, Gökçek'in bu alanda yetkisinin olmadığı belirtiliyor. Kauçuk ağacın bulunduğu konser alanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkili olarak görünüyor. Bu durum da Gökçek'in talimatı kendisinin veremeyeceği yönünde bir tartışmayı beraberinde getiriyor.
DAHA ÖNCE DE PALMİYE AĞAÇLARI SÖKÜLMÜŞ
Özgecan Aslan Meydanı'nın daha önce Palmiye ağaçları ile çevrili olduğu, bu ağaçların da söküldüğü belirtiliyor. Son olarak sıranın kauçuk ağaca geldiği, ancak ağacın kesilmesi halinde büyük tepki doğuracağını, bu nedenle zehirleyerek kurutma yoluna gidildiği değerlendiriliyor.