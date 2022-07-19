CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi yarım asırlık ağacı neden zehirledi? Mersin bu iddia ile çalkalanıyor

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık ağaca CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Salim Gökçek'in talimatı ile zehir enjekte edildi. Ağaca sıvıyı enjekte eden belediye çalışanı Yusuf S. ve CHP Toroslar Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır da, Gökçek ile birlikte gözaltına alındı. Ağacın neden zehirlendiği ile ilgili iddialar ise hayli çarpıcı...

MERSİN'DE YARIM ASIRLIK AĞAÇ ZEHİRLENEREK KURUTULDU

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal patlak verdi. Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'ndaki yarım asırlık kauçuk ağacı asit enjekte ederek yok edilmek istendi. Kuruyan ağaca müdahale edildi, yeniden yeşertmek için büyük çaba harcanıyor.