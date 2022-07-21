İşte FETÖ’nün ’Mavi Otobüs’ gerçeği! Harbiyeliler sivilleri kurşunladı





Pur ise "Reddedebilirsiniz, alakanız da olmayabilir ancak bildikleriniz vardır. Hava Harp Okulu'nda nasıl bir yapılanma vardı" diyerek bildiklerini anlatmalarını istedi. Öğrenciler, FETÖ konusunda verecekleri bilgileri olmadığını söyledi. Mahkeme başkanı, araç komutanı Burhanettin Koyuncu'nun çok sayıdaki telefon görüşmelerini sorunca her defasında "Otobüsün arkasındaydım, duymadım" yanıtını alınca, "Vay arkadaş bu otobüsün arkası ne kadar genişmiş, herkes de arkada oturuyormuş. Bu nasıl iş anlamıyorum" dedi. Mahkeme başkanı Pur da "Halkın küfrettiğini, havadaki helikopterin sesini duyuyorsun ama yanındaki komutanın konuşmalarını duymuyorsun" dedi.