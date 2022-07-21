Mavi otobüs ezdi Harbiyeliler vurdu

FirariFETÖ'cülerin son algı operasyonu bir ihanet belgeseli oldu. Yurtdışında firari durumdaki FETÖ'nün medya ayağı tarafından hazırlanan ve Youtube'a yüklenen "Mavi Otobüs" adlı ihanet belgeselinde, darbeci örgüt militanları mağdur, kurşunların hedefi olan halk ise gaddar olarak gösterildi. Oysa aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi bu köprüde şehit edildi. Köprüdeki darbeci hainler, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davada olayın tanıkları ile darbe mağduru gaziler de dinlendi. O tanıklar FETÖ'cü Hava Harp Okulu öğrencilerinin caniliğini mahkemede anlattı. Mahkeme tutanaklarına geçen o ifadelerden bazıları şöyle:Köprü yolunda mavi bir otobüs gördüm. Önce halk otobüsü sandım. Beni ezerek geçti, ileri gitti. Yanına gittik. Tanklardan ateş edilince olayın ciddiyetinin farkına vardık. Meydana çıkınca hiç uyarı yapılmadan bizi taramaya başladılar. Yere yattım ama yerde vuruldum. Bizi vuranlar Hava Harp Okulu talebeleriydi.Köprüye vardığımda askeri öğrencileri taşıyan otobüs geldi. Otobüsün manevralarıyla yaralandım. Otobüsteki askerleri darbe yapıldığı konusunda uyarıp "Yapmayın, etmeyin" dedik ve engel olmaya çalıştık. Onların içinden bir rütbeli bize "Çekilin, yoksa ateş ederiz" deyip silah doğrulttu. Yaralandım. Hepsinden şikâyetçiyim.Bir askerin vurularak öldüğünü gördüm. Silah sesi yakından gelmişti. O asker başından vurularak yere düştü. İsmi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm.Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz, gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. Binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'Sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu.Köprüye ilk çıkanlardan biriyim. Yaralı vatandaşlara yardım ettim. Harp Okulu öğrencilerini taşıyan mavi otobüs tam teçhizatlıydı. Öğrencilerin başında hücum yelekli iki rütbeli asker vardı. Tek sıra halinde diğer askerlere doğru giderlerken, geride kalan birkaç tanesini yakaladık. Silahlarını alıp polise teslim ettik. Kaçanlar diğer askerlere katılıp bize ateş etmeye başladılar. Bu öğrenciler gelmeden önce bize saniyede 100 kurşun sıkılıyorsa, öğrenciler geldikten sonra bu sayı saniyede 200'e çıktı. Yaralılara yardım ederken de vuruldum. Hepsinden şikâyetçiyim.FETÖ'nün yalan belgeselinde, darbeci hainler "linç edilen Türk Silahlı Kuvveti mensupları olarak" gösterilirken, darbecilerin yaptıklarına ise hiç yer verilmedi. Oysa tanık olarak dinlenen ve darbeye katılan askerler dahi ifadelerinde köprüde ölenlerden askeri öğrenci Ragıp Enes Katran, Üsteğmen Vedat Yıldız, Astsubay İbrahim Gül ve Uzman Çavuş Mustafa Çelik'in vatandaşlara silah sıktığı ve tankla top atışı yaptığını anlattı.O ifadeleri veren Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nden Mert Hürriyetoğlu, Binbaşı Ahmet Taştan'ın diğer tanklardaki uçaksavarlara mühimmat yerleştirilmesi ve 'Ateş serbest' emri verdiğini, Üsteğmen Vedat Yıldız'ın da halkın üzerine doğru uçaksavarla ateş ettiğini anlattı.Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak da ifadesinde Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran'ın sivillere ateş açtığını söyleyerek "Ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makineli tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı" ifadelerine yer verdi.