Şehit Servet Asmaz’ın ağabeyi o geceyi anlattı; SABAH olmasa bizi yalana boğarlardı





Turkuvaz Medya'yı seviyoruz. Milli bir medya. Darbeciler aHaber'i, SABAH'ı susturmak için gidiyorlarmış. Orada karşılaşmışlar. aHaber bizim haberimiz. Orada şehit olan da bir tek benim kardeşim. Kardeşim Allah için şehit oldu.