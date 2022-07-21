HDP’nin seçim sponsoru Kandil! İtirafçı terörist tek tek anlattı: Demirtaş’a 16 milyon dolar





Kobani olayları sürecinde Kamuran Yüksek ve Yahya Figan ile irtibatlıdır. O dönem üst düzey örgüt mensupları tarafından çok fazla sevilmediğini biliyorum. HDP Eş Genel Başkanlığı yaptığı süreçte Cemil Bayık seçim çalışmaları için 16 milyon dolar ya da euro parayı Kamuran Yüksek ve Yahya Figan üzerinden gönderdi."