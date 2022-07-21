Türkiye’nin otomobili TOGG görücüye çıktı! Tek kelimeyle büyüleyici

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sedan modeli İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görücüye çıktı. 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime geçecek olan yerli ve milli otomobil vatandaşların ilgi odağı olarak, büyük beğeni topladı.Bu yılın ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES Fuarı'nda sergilenen yerli otomobilin 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirilen yerli otomobilinin sedan modeli, üç ay boyunca bu alanda sergilenmeye devam edecek.Vatandaşların ilgi odağı olan aracı görenler şaşkınlık ve hayranlıklarını gizleyemedi. Otomobilin harika göründüğünü söyleyen Ümit Koğu, Kapıları çift açılıyor, bu birçok ünlü markasında bile bulunmayan bir özellik. Aracın temelden elektrikli olması çok önemli. Gördüğüm andan itibaren çok şaşırdım ve gurur duydum.Annemle gelmiştik o da ilk gördüğünde 'Bunu biz mi yaptık' dedi. Çok güzel bir araç, çıktığı zaman SUV modelini almak isterim. Çok başarılı bir araç olmuş.Gelecek için bize umut veriyor dedi. Yerli otomobilin iç ve dış tasarımının çok güzel göründüğünü belirten Emre Dice ise, Çok güzel bir araba. Rakiplerine karşı umarız başarılı olur.Biz aracı çok sevdik, çok güzel bir dizaynı var. Heyecanlı, gururlu ve umutluyuz. Çıktığında almak isterim. İç detayları ve tasarımı çok güzel şeklinde konuştu.Almanya'dan gelen Hidayet Mümin de Togg'u Almanya'dan takip ediyoruz. Dizaynı ve dış görünüşü çok güzel sözleriyle beğenisini dile getirdi.Togg tasarımcıları tarafından geliştirilen ön cam, doğuştan elektrikli mimariyle uyumlu olacak şekilde tasarlanırken, jantlar ise çok kollu stilize edilmiş lale özelliği taşıyor.Menekşe ve çivit mavisinin karışımıyla metalik gri renge sahip Akıllı Cihaz'da, dış tasarımın yanı sıra iç tasarım ve yolcuların kabin deneyimi de bir üst seviyeye taşınıyor. İçeride C SUV'un tasarımını taşımasına rağmen, direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla dikkat çekiyor.İç mekanda entegre emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alırken, orta sütunu ise ortadan kaldıran tasarımla kapıların bir kitap gibi açıldığı dikkat çekiyor. Ön koltuklarda açık renk deri kullanılırken, arka koltuklarda koyu renk tercihi göze çarpıyor.Türkiye'nin hayata geçirdiği vizyon projelerinden biri olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.Seri üretime geçme konusunda hazırlıkları büyük bir hızla süren proje kapsamında üretim 175 bin adede ulaştığında 4.300 kşiye istihdam sağlanacak. Çalışanlarının yüzde 30'unun kadın olması hedeflenen tesiste, 2025 yılında yerlilik oranı ise yüzde 68'e ulaşacak.