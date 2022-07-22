CHP’li Faik Öztrak’ı yerin dibine sokmuştu! Mevlüde Teyze o gün yaşananları A Haber’e anlattı

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki 10 milletvekili ile birlikte Elazığ'a bir ziyarette bulundu. CHP'li isimlerin esnaf ziyaretleri kapsamında heyetin yanına gelen emekli vatandaş Mevlüde Benderlioğlu, CHP'nin yürüttüğü siyasi politikalar nedeniyle Öztrak ve beraberindekilere tepki gösterdi. Benderlioğlu bu tepkisiyle sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Vatandaştan CHP heyetine tepki | Video

"NİYE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATIYORSUNUZ?"

Geçmiş yıllarda hastanelerde yaşadığı çile ile günümüzü kıyaslayan vatandaş, "Zamanında hastanede yatarken bir ilaç bulamıyordum. Şimdi eşim 40 gündür hastanede yatıyor. Aynı 5 yıldızlı otel gibi, yemeği, bakımı, her şeyi var. Niye ortalığı birbirine katıyorsunuz?" diye konuştu.

MEVLÜDE TEYZE O GÜNÜ A HABER'E ANLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a tepki gösteren ve tepkisiyle sosyal medyanın gündemine oturan Mevlüde Benderlioğlu o gün yaşananları A Haber'e anlattı. Mevlüde Teyze şunları kaydetti: Sizin bu yaptıklarınızı görünce çok üzülüyorum dedim. Neden geldiniz, ortalığı karıştırmaya mı geldiniz dedim.

Sağlıkta Türkiye'nin geldiği noktaya dikkat çeken Mevlüde Teyze, "Kızımı yıllar önce ameliyat ettirecektim, parayı peşin almadan kızımı ameliyat etmediler, bu hastanelerde çalışan herkesin, reisimizin Allah işlerini güçlerini rast getirsin, her şeyimiz var, eskiden yedi yataklı odalarda yatıyordu" dedi.

Altılı masa ile ilgili görüşlerini de aktaran Mevlüde Benderlioğlu, "Davutoğlu ve Babacan için o zaman neden konuşmadınız neden babayiğitlik yapmadınız, o zaman neden sesiniz çıkmadı" ifadelerini kullandı.

"İlaç bulamıyorduk şimdi hastaneler otel gibi" demişti, Mevlüde Teyze A Haber'e konuştu | Video