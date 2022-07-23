SON DAKİKA: Rasim Özdenören 82 yaşında hayatını kaybetti: ’7 Güzel Adam’ın son temsilcisiydi...

Son dakika haberi... 82 yaşındaki Rasim Özdenören enfeksiyon nedeniyle bir aydır Ankara Cebeci'de Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde müşahede altında tutuluyordu. Rasim Özdenören'in hayatını kaybettiği öğrenildi. '7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Özdenören, geçtiğimiz yıl Kovid-19'a yakalanmış, iki ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SON DAKİKA: Rasim Özdenören hayatını kaybetti! '7 Güzel Adam'ın son temsilcisiydi... | Video

RASİM ÖZDENÖREN YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN: TÜM EDEBİYAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Başkan Erdoğan: Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, "Gül Yetiştiren Adam" Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim. Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmekte olan yazar, öykücü ve düşünür Rasim Özdenören aramızdan ayrıldı. Ağabeyimizi kaybettik. Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bakanlığımızda çeşitli görevlerde bulunan, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Okuyup anlamak, bilmek gerek. Çünkü insan en çok bilmediğine düşmandır" diyen, edebiyat ve düşünce dünyamızın güzel insanı Rasim Özdenören bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.