Ardında gül bahçesi bırakıp gitti

Türk edebiyatının usta yazarlarından ve 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. "Çok Sesli Bir Ölüm", "Çözülme", "Gül Yetiştiren Adam", "Denize Açılan Kapı", "Uyumsuzlar" ve "Kent İlişkileri"nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli esere imza atan Özdenören'in vefatı ardından devletin zirvesi de taziye mesajları yayınladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki "Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, 'Gül Yetiştiren Adam' Rasim Özdenören'in vefatını teessürle öğrendim.Sayın Özdenören'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.Rasim Özdenören'in, Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'dan oluşan "7 güzel adam" arasında yer alıyordu. Özdenören için siyasiler taziye mesajı yayımladı:Edebiyatımızın ulu çınarlarından, Yedi Güzel Adam'ın son temsilcisi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.Cenab-ı Hak, 'gül yetiştiren' ustamıza rahmetiyle muamele etsin. Menzili mübarek, makamı âli olsun.Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.Üstadımızı kaybettik. O, Yedi Güzel Adam'ın bu hayattaki sonuncusuydu. Hepimizin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruzEdebiyat dünyamızın önemli değerlerinden, Yedi Güzel Adam'ın son çınarı, öyküleri ve eserleri ile fikir dünyamızda iz bırakan Rasim Özdenören'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim.Bakanlığımızda çeşitli görevlerde bulunan, 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Rasim Özdenören'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.Ustaedebiyatçı, İstanbullu mühendis Hakkı Özdenören ile Kahramanmaraşlı Ayşe Hanım'ın oğlu olarak 1940'ta Maraş'ta dünyaya geldi. Şair Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşi olan yazar, ilkokula Kahramanmaraş'ta başladı, babasının görev yeri değişikliği nedeniyle Malatya'da devam etti. İlkokulu 1952'de tamamlayan Özdenören, 1955'te Tunceli Ortaokulu'ndan mezun oldu. Rasim Özdenören, Kahramanmaraş Lisesi'nde, edebiyatla yakından ilgili Erdem Bayazıt, Hasan Seyithanoğlu, Sait ve Cahit Zarifoğlu kardeşlerle arkadaş oldu.Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla Türkiye'nin önde gelen edebiyat dergilerini izleyip, yerel gazetelerde sanat sayfaları düzenlemeye başlarken, birlikte o dönem yayınına ara verilen Maraş Lisesi'nin Hamle dergisini yeniden çıkardılar. Usta yazarın ilk hikâyesi, "Akarsu", Varlık dergisinde 1 Ocak 1957'de çıktı. Aynı dergide, "Kasap" ve "Bayır Dereden Öyküler" adlı eserleri de yayınlandı. Özdenören'in ilk hikâyeleri 1957-1958 arasında Türk Sanatı ve Arayış dergilerinde okuyucuyla buluştu. Usta kalem, edebi hayatı için bir dönüm noktası olan lise öğrenimini 1958'de tamamladı. Üniversite öğrenimi dolayısıyla ailesiyle İstanbul'a taşınan Özdenören, İstanbul Üniversitesi'nde, İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nü 1964'te, Hukuk Fakültesi'ni ise 1967'de bitirdi. Sezai Karakoç ile 1962'de tanışan yazar, 1964-1965'te Yeni İstiklal gazetesinin sanat sayfasını yönetti. 1950'li yıllarda yazdığı, "Eskiyen", "Oda", "Yolda", "Kan Otları", "Mani Olunmuş Adam", "Ricat", "Çark", "Sabah", "Koridor" ve "Düğüm" adlı hikâyelerini aynı sayfada yayımladı. Türk hikâyesinde yerlilik unsurunu benimseyen Özdenören, 1969'da Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaeddin Özdenören ile "Edebiyat" dergisinin kurucuları arasında yer aldı.Hastalar ve Işıklar (1967), Çözülme (1973), Çok Sesli Bir Ölüm (1974), Çarpılmışlar (1977), Denize Açılan Kapı (1983), Kuyu (1999), Hışırtı (2000), Ansızın Yola Çıkmak (2000), Toz (2002) Roman: Gül Yetiştiren Adam (1979)İki Dünya (1977), Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler (1985), Yaşadığımız Günler (1985), Ruhun Malzemeleri (1986), Yeniden İnanmak (1987), Kafa Karıştıran Kelimeler (1987), Çapraz İlişkiler (1987), Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı? (1987), Müslümanca Yaşamak (1988), Red Yazıları (1988), Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti (1996), Ben ve Hayat ve Ölüm (1997), İpin Ucu (1997), Acemi Yolcu (1997), Kent İlişkileri (1998), Yüzler (1999), Köpekçe Düşünceler (1999), Eşikte Duran İnsan (2000), Yazı İmge ve Gerçeklik (2002), Aşkın Diyalektiği (2003), Düşünsel Duruş (2004) Siyasal İstiareler (2009), Açık Mektuplar (2014), Edebiyat ve Hayat (2012), Hadislerin Işığında Hz. Muhammed (2018)Hayvan Çiftliği (George Orwell, 1964), İslam'da Devlet Nizamı (Mevdudi, 1967), İslam Devletinde Mali Yapı (Dr. S.A. Sıddıki, 1972)Özdenören bugün Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.