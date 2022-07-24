Binali Yıldırım: "İnşallah 2023'ü başarıyla taçlandıracağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Valilik ziyaretinin ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen partisinin 89. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Yıldırım, son 20 yılda Türkiye genelinde büyük hizmetler yaptıklarını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nı eleştirenlerin olduğunu ve bunun tamamen bilgisizlikten kaynaklandığını dile getiren Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'ndaki toprak hareketi 1 milyar 800 milyon metreküp, Kanal İstanbul 1 milyar 200 milyon metreküp. Kanal İstanbul'dan daha fazla orada toprak hareketi oldu. Ve orası tekrar kazandı, kazandırıldı, rehabilite edildi ve dünyanın en büyük havalimanı oldu. İlk etapta 6,5 milyar avro yatırım yapıldı, ikinci ve üçüncü etapta 12 milyar avroya çıkacak ve 25 yıl boyunca her yıl işletmeciler 1 milyar 50 milyon artı KDV avro kira verecek. 28,5 milyar 25 sene içerisinde devlete para verecekler ve 25 sene sonra da dünyanın en büyük havalimanını bize geri verecekler. Hangisi peşkeş, nerede peşkeş birisi göstersin bana. Pandemiden önce de garanti edilen yolcuyu aşmıştır, üstüne para almaya başlamıştır. Aşan kısmın yarısını biz alacağız, yarısını onlar alacak. İş bilmek ayrı bir şeydir, laf üretmek ayrı bir iştir. Muhalefetin hakkını teslim etmek lazım. Onlar konuşmakta uzman çünkü iş yapacak fırsatları olmadı. Millet onlara hiç iktidar vermediği için konuşmada uzman oldular biz de iş yapmada uzman olduk."

Yıldırım, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere de işaret ederek, "Cumhuriyetin kuruluşunun temelinin atıldığı Samsun ve Samsun'da, Cumhuriyetin 100. yılını cumhurbaşkanını seçmiş olarak kutlamak çok büyük bir ayrıcalık. Ve 100. yılda yeni yüzyılın cumhurbaşkanını, yeni sistemin cumhurbaşkanını yine birlikte seçeceğiz. İnşallah 2023'ü başarıyla taçlandıracağız." diye konuştu.

"BUGÜN BÜTÜN DÜNYA UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI'NDA TEK GÜVENİLİR ÜLKE OLARAK TÜRKİYE'Yİ GÖRÜYOR"

Dünya genelinde yaşanan sıkıntılardan da söz eden ve Türkiye'nin bu sıkıntılardan güçlenerek çıktığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Önce pandemi yaşandı. Tam pandemi bitti derken kuzeyimizde savaş patladı ve bu savaşın en büyük bedelini de Türkiye ödedi. Çünkü en yakın biziz. Bugün bütün dünya Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tek güvenilir ülke olarak Türkiye'yi görüyor. Tek güvenilir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyor. Orada dini, mezhebi, rengi ne olursa olsun ölen çocuklar, siviller hepimizin yüreğini yakıyor. Biz diyoruz ki batıya, ikiyüzlülük yapmayın. Orta Doğu'da, Afrika'da, Kafkaslar'da karışıklık varken, 'Görmedim duymadım' derken burada bütün gücünüzü göstermeniz tamamen ikiyüzlülüktür. İnsan her yerde insandır. Farklı düşünebiliriz, inancımız farklı olabilir, etnik kimliğimiz farklı olabilir, göz rengimiz farklı olabilir, saç rengimiz farklı olabilir ama unutmayalım gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Onun için dünyadaki acıları sona erdirmek bütün insanlığın görevidir."

"BİZ SAVAŞ ZENGİNLİĞİ PEŞİNDE KOŞAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ BAŞKALARI GİBİ"

İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının önemine ve Türkiye'nin bu anlaşmadaki rolüne işaret eden Yıldırım, "26 milyon ton tahıl depolarda duruyor ve bu krizin büyümemesi için Türkiye inisiyatif aldı ve nihayet İstanbul'da bir anlaşma imzalandı. Hemen bu anlaşma imzalanır imzalanmaz uluslararası piyasada tahıl fiyatları savaş öncesi rakamlara geri geldi, bu bile başlı başına insanlığa yapılacak en büyük hizmettir. Biz savaş zenginliği peşinde koşan bir ülke değiliz başkaları gibi. Bizim amacımız bir an önce savaş bitsin, siviller ölmesin ve bölgemizde istikrar devam etsin istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkenin güneyinde oluşturulan güvenlik şeritlerinin önemine de değinen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ülkemizin her tarafı adeta ateş çemberi biz güneyimizde durup dururken mi güvenlik şeritleri oluşturuyoruz. Çünkü tam darbe olmuş hemen arkasından Kilis'e, Gaziantep'e, Hatay'a roketler geliyor. 72 canımızı kaybettik. Ne yapacaktık, oturup bekleyecek miydik? Fırat Kalkanı'yla, Zeytindalı'yla, Barış Pınarı'yla bölgede Irak-İran sınırına kadar güvenli bir bölge oluşturmaya karar verdik. Terörün topraklarımıza girmeden durdurulması, orada güvenli alan oluşturulmasını hedefe edindik. Şimdi o bölgeden 500-600 bin kadar Suriyeli döndü, o bölgeye yerleşti, normal hayatına başladı. Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak insanlık ayıbıdır."

"ASGARİ ÜCRETLİ, MEMUR EMEKLİLERİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER HAYATA GEÇMEYE BAŞLAYACAK"

Dünya genelinde hayat pahalılığı ve enflasyonun küresel bir mesele haline geldiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Enflasyonu bilmeyen ülkeler bugün enflasyonla nasıl mücadele edeceklerini kara kara düşünüyorlar. Bütün bunlar ortadayken haksız bir şekilde iktidara, Cumhurbaşkanı'mıza ve Kabinesine yüklenmek insafsızlıktır. Hükümetimizin birinci görevi enflasyona karşı vatandaşlarımızı korumaktır. Bu konuda da adımlar atılmaya başlanmıştır, bundan sonra da devamı gelecektir, bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz nice zorlukları aşa aşa bugünlere geldik. Bunlar da bir anı olarak geride kalacaktır. Gümrük kapılarında kilometrelerce tır kuyrukları var. Türkiye her şeye rağmen üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracatıyla ekonomisini güçlendiriyor. Tabii ki sabit gelirlilerimizin enflasyona karşı korunması da esastır. Ona yönelik çalışmalar da yapılıyor. Asgari ücretli, memur emeklileri ve çalışanlara yönelik yeni tedbirler hayata geçmeye başlayacak."

Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e acil şifalar dileyen Yıldırım, "Kendisiyle güzel işler yaptık, hem bakanlık döneminde hem komisyon başkanlığı döneminde ve şimdi de Samsun'un çehresini değiştiren kardeşimiz inşallah tekrar işinin başına gelir ve hizmetlere devam eder." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da programda birer kısa konuşma yaptı.

Tedavisine Ankara'da devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, programa görüntülü bağlanarak sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Programa, AK Parti Samsun milletvekilleri ve partililer ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak da katıldı.

YILDIRIM, "ÇARŞAMBA'YI SEL ALDI" TÜRKÜSÜNÜ SESLENDİRDİ

Daha sonra AK Partili gençlerle Atakum Sanat Merkezi bahçesinde bir araya gelen Yıldırım, gençlerin isteği üzerine "Çarşamba'yı Sel Aldı" türküsünü söyledi, diğer türkülerde ise gençlere eşlik etti.

Bir gencin "Dünyada faiz artarken Türkiye'de artmaması konusunda siz neler söylersiniz?" sorusuna ise Yıldırım, "Biz artık üretim, istihdam ve ihracata dayalı sistem üzerinde ısrarla duruyoruz." yanıtını verdi.