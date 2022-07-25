O bayrak eşine teslim edildi

Kocaeli'nden, tayininin çıktığı Diyarbakır'a giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ferhat Özer'in (29), Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yıldönümü için hazırlanan klipte, Özel Harekâtı temsilen Türk bayrağı taşıdığı öğrenildi. Şanlıurfa'da 20 Temmuz'da meydana gelen kazada, Özer'in eşi Sümeyye Özer de yaralanmıştı.Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, sosyal medyada paylaştığı klip için, "Kendi bayrağını taşıdığını kim bilebilirdi. Teşkilatımızın kuruluşunun 177. yılı için hazırladığımız klipte, Özel Harekâtı temsilen al bayrağımızı taşıyan merhum kardeşimiz Ferhat Özer'in o gün taşıdığı bayrağı asalet ve metanet sahibi, kıymetli eşi Sümeyye Özer'e teslim ettik" ifadelerini kullandı.