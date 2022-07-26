Belediye bütçesinden milyonluk anket! İBB ’itibar’ için 1 milyon 575 bin TL ödedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB için 'kurumsal itibar araştırması' yaptırdığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun bu anketi yapan şirkete ise belediye bütçesinden 1 milyon 575 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Her gün yanan, yolda kalan otobüsler ve arızalanan metrolar ile erişilebilirlik olanağı sağlayan yürüyen merdivenlerin bozuk olduğu, sesli ve görsel durak bildirimlerinin çalışmadığı İstanbul'un toplu ulaşımında artan şikayetlere İBB'nin vatandaşa hizmeti kesmesi sonrası yönetim bozulan itibarının derecesini öğrenmek amacıyla ihale açtı.
İZMİRLİ FİRMA İLE İSTANBUL'UN NABZINI TUTACAK
Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından 30 Haziran'da açılan ihale 22 Temmuz'da açıklandı.
İhale dokümanına göre, 7 Temmuz'da İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi'yle sözleşme imzalandı.
İBB'nin İstanbul'daki anket firmalarının yerine 1 milyon 575 bin TL ödeyerek İzmir'de faaliyet gösteren firmaya yaptığı itibar araştırmasının ihalesinin belgesini paylaşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz paylaşımına şu notu düştü: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi "itibar" araştırması için İzmir'li bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi.