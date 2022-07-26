Belediye bütçesinden milyonluk anket! İBB ’itibar’ için 1 milyon 575 bin TL ödedi

İhale dokümanına göre, 7 Temmuz'da İzmir ticaret siciline kayıtlı olan Çapraz Araştırma Şirketi'yle sözleşme imzalandı.

İBB'nin İstanbul'daki anket firmalarının yerine 1 milyon 575 bin TL ödeyerek İzmir'de faaliyet gösteren firmaya yaptığı itibar araştırmasının ihalesinin belgesini paylaşan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz paylaşımına şu notu düştü: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi "itibar" araştırması için İzmir'li bir firmaya 1 milyon 575 bin TL ödedi.

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