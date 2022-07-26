CHP önergesinde Aykut Erdoğdu şoku! İmza listesinde bakın ne yapmışlar?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmişti.
CHP Grubu'nun genel görüşme önergesinde, 29 Haziran 2022'de CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun imzasının bulunduğu, imzasının da daksille silindiği ortaya çıktı.
Genel görüşme önergesinde imzası silinen CHP Eski İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun karşısına paraf atıldığı açıkça görülüyor.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 25 Temmuz 2022 tarihinde düzenlediği basın toplantısında TBMM'yi 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü olağanüstü toplantıya davet etmiş ve "İlk önce bir genel görüşme açarak tüm siyasi partiler sağlıkta şiddet konusundaki görüşlerini, önerilerini dile getirsin, ardından 16 maddelik kanun teklifinin görüşmelerinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı..
AYKUT ERDOĞDU VE TUBA TORUN ERDOĞDU 29 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE PARTİDEN İSTİFA ETTİ
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, 29 Haziran 2022 tarihinde partiden istifa etti.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.