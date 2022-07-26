CHP önergesinde Aykut Erdoğdu şoku! İmza listesinde bakın ne yapmışlar?

AYKUT ERDOĞDU VE TUBA TORUN ERDOĞDU 29 HAZİRAN 2022 TARİHİNDE PARTİDEN İSTİFA ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Tuba Torun Erdoğdu, 29 Haziran 2022 tarihinde partiden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Milletvekili Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları sosyal medyaya yansımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında konuyla ilgili soruya, "Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz." yanıtını vermişti.