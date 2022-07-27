Son dakika: Türkiye’den Musul Başkonsolosluğu’na gerçekleştirilen alçak saldırıya çok sert tepki: Irak koruma sorumluluğunu yerine getirmeli

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'ndan, Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklama geldi.
"IRAK KORUMA SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Musul Başkonsolosluğumuza 27 Temmuz sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.
"TERÖR MEVCUDİYETLERİNE SON VERMELERİ ÇAĞRIMIZI BİR KEZ DAHA YİNELİYORUZ"
Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz."
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Ağar, şu ifadeleri kullandı:
Havanlı saldırı düzenlendi. İçeriye düşen havanlar patlamadı. Patlamış olsa ciddi bir can kaybıyla karşı karşıya kalabilirdik. Duhok'ta bir olay oldu. Korkunç bir şekilde köpürttüklerini görüyoruz. Buradan nemalanmaya çalışan, Türk ile Kürt'ü, Arap'ı birbirine düşürmeye çalışan, gerginliği artırıcı bir durumla karşı karşıyayız.
Irak'ta bizim başkonsolosluğumuzun güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Irak merkezi hükümetidir.