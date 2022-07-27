Son dakika: Türkiye’den Musul Başkonsolosluğu’na gerçekleştirilen alçak saldırıya çok sert tepki: Irak koruma sorumluluğunu yerine getirmeli

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Musul Başkonsolosluğu'na gerçekleştirilen saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Ağar, şu ifadeleri kullandı:

Havanlı saldırı düzenlendi. İçeriye düşen havanlar patlamadı. Patlamış olsa ciddi bir can kaybıyla karşı karşıya kalabilirdik. Duhok'ta bir olay oldu. Korkunç bir şekilde köpürttüklerini görüyoruz. Buradan nemalanmaya çalışan, Türk ile Kürt'ü, Arap'ı birbirine düşürmeye çalışan, gerginliği artırıcı bir durumla karşı karşıyayız.

Irak'ta bizim başkonsolosluğumuzun güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Irak merkezi hükümetidir.