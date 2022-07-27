SON DAKİKA | FETÖ, Necip Hablemitoğlu ve Güven çifti suikastlarını işte böyle karartmış!

KOMUTANLA KONUŞMAYI KOYMUŞLAR!

Zekeriya Öz'ün cinayeti karartmak için hazırladığı dosyanın eklerinde MGK Genel Sekreterliği de yapan kuvvet komutanlarından Cumhur Asparuk ile İhsan Güven arasında geçen bir konuşmanın tapesi de yer alıyor. Bu tapede Güven'in "O Fetullah hakkında da kitaplar yazmıştık. Akademi Komutanı 'Bu kitapları kütüphanemize koymamıza izin verir misiniz?' diye sordu. Ben de cevap verdim: 'Kafanıza koyun, kafanıza…' Bu tapeden Güven'in Gülen'le ilgili yazdığı kitapların FETÖ'yü rahatsız ettiği ve maktulün bu yüzden hedef seçildiği anlaşılıyor.

'KARDANADAM11' E-POSTA ADRESİ...

FETÖ, tıpkı Hablemitoğlu suikastında olduğu gibi azmettirdiği İhsan Güven cinayetini de karartmak için kendi polislerine 'Kardanadam11 @Gmail. com' isimli sahte e-mail adresinden e-posta ihbarı yaptı. Hablemitoğlu ve Güven'i öldürten örgütün bir üyesi yazmış gibi gösterilen bu ihbarda her iki suikastta da 'Ergenekon' şüpheli gibi gösterildi ve şöyle denildi: Bazı özel operasyonlarda kullanılan şahıslar ve ulaşılabilecek yakınları Özel Kuvvetler gibi birimlere alınarak inceleniyor. İBDA/C içerisinden bazı şahısların da yine bizim tavsiyemizle Özel Kuvvetlere alınarak eğitim verildiğini biliyorum.