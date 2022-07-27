Üniversite tercihi yapacak gençlere DABİS ile Türkiye’nin her yerinden veriye dayalı danışmanlık

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; nitelikli, genç insan kaynağının yetiştirilmesi için gerçekleştirilen projelerin kapsamı ve içeriği geliştirildi. Bu doğrultuda 'Senin Rehberin' sloganıyla hayata geçirilen DABİS ile yükseköğretim mezunlarının istihdam performansları, üniversite bazında raporlanarak psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerce, gençlere kariyer danışmanlığı hizmeti sunuluyor. Önceki yıllarda sadece tercih danışmanlığında görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmenler aracılığı ile hizmet sunan platforma, bu sene Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin kararıyla kamuda görev yapan 39 bin psikolojik danışman ve rehber öğretmenin tamamı tanımlandı. DABİS, gençlerin YKS tercihlerinde üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performanslarından yola çıkarak belirlenen 6 gösterge üzerinden karar alma imkanı sundu. DABİS, üniversite mezunlarının iş gücü piyasası performanslarının, kamu kurumlarından alınan birincil veriler ile elde edilmesini sağladı. Sistem, belirli bir program mezununun, ne kadar sürede iş bulduğu, başladığı işte ortalama ne kadar ücret aldığı, mezun olduğu programdan farklı bir alanda çalışıp çalışmadığı, kamuda çalışıp çalışmadığı, çalıştığı firmanın büyüklüğü, hangi sektörde iş bulduğu gibi tercih sürecine etki edebilecek önemli göstergeler içeriyor.



ÖĞRENCİLER TERCİHLERİNE YÖN VEREBİLECEK



Öğrencilerin, Türkiye'nin her yerinden kariyer danışmanlığı hizmeti almasını sağlamak amacıyla DABİS'e öğrenci kayıt özelliği de eklendi. Bu sayede öğrenciler, kayıt esnasında kendilerine atanan kodu Türkiye'nin herhangi bir yerinde psikolojik danışman veya rehber öğretmeni ile paylaşarak tercihlerine yön verebilecek. DABİS'te kariyer danışmanı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, göstergeler bazında öğrenciye özel oluşturulan rapora eklenebilecek. Her kariyer danışmanı, sadece kendi oluşturduğu öğrenci raporunu görüntüleyebilecek, düzenleyebilecek, indirebilecek ve raporu öğrencilerle paylaşabilecek.



ÖĞRENCİLER GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRİRKEN VERİYE DAYALI KARARLAR ALABİLMEKTE



Geçen 2 yılda DABİS'i kullanan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin geri bildirimleri doğrultusunda veri kapsamı genişletildi. Lisans bölümlerinin istihdam piyasası verilerine ek olarak özellikle meslek lisesi öğrencilerinin tercihlerine yön verebilmek için üniversitelerin önlisans bölümlerine ait veriler de DABİS'e eklendi. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık olan sistem, yeni verilerle güncellenmeye devam edecek. Sadece tercih döneminde değil, lise dönemindeki tüm eğitim kademelerinde yıl boyunca yararlanılabilecek DABİS ile başta psikolojik danışman ve rehber öğretmenler olmak üzere ilgili tüm profesyonellerin hizmet kalitesi artırılmakta ve öğrenciler geleceklerini şekillendirirken veriye dayalı kararlar alabilmekte.